Адем Бона получил небольшую травму в товарищеском матче с Литвой
Адем Бона травмировался в товарищеской игре.
22-летнему «большому» сборной Турции и «Филадельфии» потребовалась помощь тренера, чтобы уйти с площадки после матча с Литвой (84:81). По сообщению источников, травма несерьезная.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети BasketNews
