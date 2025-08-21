Алперен Шенгюн набрал 25 очков в победном товарищеском матче с Литвой
Алперен Шенгюн привел Турцию к победе.
Звездный центровой набрал 25 очков, 5 подборов и 2 передачи за 32 минуты. Турция справилась с ранее не проигрывавшей в этом подготовительном цикле перед Евробаскетом Литвой – 84:81.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
