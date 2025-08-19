Рамона Шелберн: «Джо Лэйкоб обожает Джонатана Кумингу, поэтому его не включали ни в какие обмены»

Журналистка ESPN считает, что Куминга завоевал доверие владельца «Голден Стэйт».

«Я действительно считаю, что «Уорриорс» видят в Куминге того, кого можно назвать «краеугольным камнем». Того, кого они хотят видеть в команде еще долгое время, потому что у них в составе есть 35-летние игроки. Я знаю, что владелец Джо Лэйкоб говорил ему об этом. Он обожает Джонатана Кумингу . Он – причина, по которой Кумингу никогда не включали ни в какие обмены, они видят в нем потенциал», – сказала Шэлберн.

Ранее сообщалось, что «Уорриорс» предложили 22-летнему форварду, который является ограниченно свободным агентом, 2-летний контракт на 45 миллионов долларов с опцией команды на второй год. Кумингу такое соглашение не устраивает, и он склоняется принять квалификационное предложение на 7,9 млн, чтобы следующим летом стать свободным агентом.