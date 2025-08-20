ЧМ-2027. Предквалификация. Хорватия встретится с Данией, Украина сыграет со Словакией и другие матчи
Сегодня пройдут четыре матча предквалификации к чемпионату мира 2027 года.
Хорватия встретится с Данией, Украина сыграет со Словакией.
Чемпионат мира-2027
Отборочный турнир
Предквалификация
Группа D
Словакия – Украина
20 августа. 19.00
Положение команд: Швейцария – 2-2, Украина – 2-1, Словакия – 1-2.
Группа E
Северная Македония – Венгрия
20 августа. 20.00
Положение команд: Румыния – 3-1, Венгрия – 2-1, Северная Македония – 0-3.
Группа F
Нидерланды – Болгария
20 августа. 20.30
Положение команд: Австрия – 2-2, Нидерланды – 2-1, Болгария – 1-2.
Группа G
Дания – Хорватия
20 августа. 20.00
Положение команд: Хорватия – 3-0, Дания – 2-1, Норвегия – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
