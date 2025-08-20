  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • ЧМ-2027. Предквалификация. Хорватия встретится с Данией, Украина сыграет со Словакией и другие матчи
0

ЧМ-2027. Предквалификация. Хорватия встретится с Данией, Украина сыграет со Словакией и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча предквалификации к чемпионату мира 2027 года.

Хорватия встретится с Данией, Украина сыграет со Словакией.

Чемпионат мира-2027

Отборочный турнир

Предквалификация

Группа D

Словакия – Украина

20 августа. 19.00

Положение команд: Швейцария – 2-2, Украина – 2-1, Словакия – 1-2.

Группа E

Северная Македония – Венгрия

20 августа. 20.00

Положение команд: Румыния – 3-1, Венгрия – 2-1, Северная Македония – 0-3.

Группа F

Нидерланды – Болгария

20 августа. 20.30

Положение команд: Австрия – 2-2, Нидерланды – 2-1, Болгария – 1-2.

Группа G

Дания – Хорватия

20 августа. 20.00

Положение команд: Хорватия – 3-0, Дания – 2-1, Норвегия – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?1683 голоса
Рэя АлленаРэй Аллен
Кавая ЛенардаКавай Ленард
Кайри ИрвингаКайри Ирвинг
Дерека ФишераДерек Фишер
Какой-то другойКевин Дюрэнт
Опубликовал: Геннадий Ильин
Чемпионат мира по баскетболу 2027
результаты
logoсборная Дании
logoсборная Украины
logoсборная Словакии
logoсборная Северной Македонии
logoсборная Болгарии
logoсборная Нидерландов
logoсборная Венгрии
logoсборная Хорватии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ЧМ-2027. Предквалификация. Украина выиграла у Швейцарии, Хорватия разгромила Норвегию и другие результаты
16 августа, 20:22
ЧМ-2027. Предквалификация. Швейцария выиграла у Словакии, Австрия взяла верх над Нидерландами и другие результаты
13 августа, 19:18
ЧМ-2027. Предквалификация. Украина выиграла у Словакии, Хорватия разгромила Данию и другие результаты
29 августа, 20:28
Главные новости
Джон Уолл станет экспертом на Amazon Prime Video
16 минут назад
Кевин Дюрэнт может согласиться на значительное сокращение зарплаты при продлении контракта с «Хьюстоном»
36 минут назад
Блэйк Гриффин: «Купер Флэгг – самый разносторонний игрок, пришедший в НБА за последнее время»
151 минуту назад
Израиль объявил итоговый состав на Евробаскет-2025
4сегодня, 15:12
Джанан Муса пропустит Евробаскет-2025 из-за проблем со здоровьем
сегодня, 14:52
Джефф Тиг: «Кавальерс» были лучше, чем «Уорриорз» без Кевина Дюрэнта»
8сегодня, 14:41
Роль Марка Кьюбана в «Далласе» после продажи клуба была преувеличена
1сегодня, 14:22
Дирк Новицки об обмене Луки Дончича: «Очень сложное решение, которое «Далласу» пришлось принять»
7сегодня, 13:58
Эрик Гордон: «Хотел бы отыграть в НБА 20 лет»
сегодня, 13:45
ЧЕ-2025. Девушки (U16). 1/4 финала. Испания справилась с Францией, Словения сыграет с Сербией и другие матчи
сегодня, 13:07Live
Ко всем новостям
Последние новости
«Црвена Звезда» рассталась с Бранко Лазичем после 14 сезонов
31 минуту назад
Софи Каннингем в третий раз за сезон оштрафована за критику судей
сегодня, 15:43
Опубликовано видео с тренировки Джонатана Куминги
сегодня, 15:33Видео
Наталия Фураева о матче ЦСКА против «Црвены Звезды»: «Будет интересно сравнить себя с командой Евролиги»
сегодня, 13:37
Джон Роберсон заменил Хавьера Кастаньеду в сборной Боснии и Герцеговины
сегодня, 13:29
Ален Смаилагич не сыграет за Сербию на Евробаскете-2025
сегодня, 13:20
Эмир Сулейманович подписал контракт с «Уникахой», случайно оказавшись в Малаге на мальчишнике
1сегодня, 12:12
Тэвион Кинси в последний момент отказался от перехода в «Тренто»
сегодня, 12:00
Урош Трифунович не успел восстановиться после травмы и покинул расположение сборной Сербии
сегодня, 11:30
Сборная Италии определилась с составом на Евробаскет-2025
сегодня, 11:15