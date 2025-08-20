ЧМ-2027. Предквалификация. Хорватия встретится с Данией, Украина сыграет со Словакией и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча предквалификации к чемпионату мира 2027 года.

Хорватия встретится с Данией, Украина сыграет со Словакией. Чемпионат мира-2027 Отборочный турнир Предквалификация Группа D Словакия – Украина 20 августа . 19.00 Положение команд : Швейцария – 2-2, Украина – 2-1, Словакия – 1-2. Группа E Северная Македония – Венгрия 20 августа . 20.00 Положение команд : Румыния – 3-1, Венгрия – 2-1, Северная Македония – 0-3. Группа F Нидерланды – Болгария 20 августа . 20.30 Положение команд : Австрия – 2-2, Нидерланды – 2-1, Болгария – 1-2. Группа G Дания – Хорватия 20 августа . 20.00 Положение команд : Хорватия – 3-0, Дания – 2-1, Норвегия – 0-4. ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.