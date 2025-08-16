ЧМ-2027. Предквалификация. Украина выиграла у Швейцарии, Хорватия встретится с Норвегией и другие матчи
Сегодня пройдут четыре матча предквалификации к чемпионату мира 2027 года.
Украина выиграла у Швейцарии, Хорватия встретится с Норвегией.
Чемпионат мира-2027
Отборочный турнир
Предквалификация
Группа D
Украина – Швейцария – 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)
16 августа. 17.00
Положение команд: Швейцария – 2-2, Украина – 2-1, Словакия – 1-2.
Группа E
Венгрия – Румыния – 86:66 (19:18, 21:20, 26:5, 20:23)
16 августа. 19.00
Положение команд: Румыния – 3-1, Венгрия – 2-1, Северная Македония – 0-3.
Группа F
Болгария – Австрия – 87:78 (23:17, 15:20, 24:22, 25:19)
16 августа. 18.00
Положение команд: Австрия – 2-2, Нидерланды – 2-1, Болгария – 1-2.
Группа G
Хорватия – Норвегия
16 августа. 21.30
Положение команд: Дания – 2-1, Хорватия – 2-0, Норвегия – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
