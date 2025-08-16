ЧМ-2027. Предквалификация. Украина выиграла у Швейцарии, Хорватия встретится с Норвегией и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча предквалификации к чемпионату мира 2027 года.

Украина выиграла у Швейцарии, Хорватия встретится с Норвегией. Чемпионат мира-2027 Отборочный турнир Предквалификация Группа D Украина – Швейцария – 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9) 16 августа . 17.00 Положение команд : Швейцария – 2-2, Украина – 2-1, Словакия – 1-2. Группа E Венгрия – Румыния – 86:66 (19:18, 21:20, 26:5, 20:23) 16 августа . 19.00 Положение команд : Румыния – 3-1, Венгрия – 2-1, Северная Македония – 0-3. Группа F Болгария – Австрия – 87:78 (23:17, 15:20, 24:22, 25:19) 16 августа . 18.00 Положение команд : Австрия – 2-2, Нидерланды – 2-1, Болгария – 1-2. Группа G Хорватия – Норвегия 16 августа . 21.30 Положение команд : Дания – 2-1, Хорватия – 2-0, Норвегия – 0-3. ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.