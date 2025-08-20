Данило Галлинари: «Возвращение в «Милан» – далекая от реальности мечта»

Данило Галлинари рассказал о своих планах.

Итальянский форвард прибыл в расположение сборной после победы в чемпионате Пуэрто-Рико.

«Опыт с «Баямоном» был волнительным. Очень высокий уровень турнира, игры на стабильном уровне с ритмом, напоминающим НБА.

В ключевой стадии мое игровое время выросло до 35 минут, победа была настоящей фантастикой, клуб предложил мне 5-летний контракт, но это слишком длительный срок для моего возраста (37 лет).

Возвращение в «Милан» – далекая от реальности мечта. Не говорю, что это невозможно, но предельно трудно. И чем дальше, тем менее вероятным становится этот сценарий.

После завершения карьеры не буду заниматься тренерской работой. Уже есть тренер с фамилией Галлинари, и он очень хорош – мой безумный братишка Федерико (штаб «Пистонс»). Не думаю, что справлюсь со стрессом работы на скамейке.

Вижу себя во фронт-офисе клуба. Уже проходил соответствующие курсы. Кое-что подзабылось, но я понимаю, что эта роль мне подходит», – заключил баскетболист.