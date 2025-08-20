0

Вик Грусбек: «Мы по полной работаем над скорым возвращением в гонку»

Вик Грусбек очертил ситуацию «Бостона».

Бывший управляющий клуба не смог сохранить свою позицию после продажи большей части доли, но остался в организации в руководящей роли.

«Невероятная, будоражащая ответственность. Гигантский вызов в работе с командой, исторически построенной усилиями величайших игроков. Мы просто стараемся соответствовать уровню их наследия.

Последние два года мы гнали на самой высокой скорости, сотня миль в час, теперь возьмем год на небольшую перезагрузку. Этот процесс в нынешних условиях ждет все команды. А потом мы вернемся. По полной работаем над возвращением в гонку», – заявил Грусбек.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Вик Грусбек
