«Барселона» перевела 13-летнего Мохамеда Дабоне в основной состав

13-летний игрок будет выступать за основу «Барселону».

Мохамед Дабоне, который уже прославился в соцсетях, и которого называют смесью Виктора Вембаньямы и Янниса Адетокумбо, в следующем сезоне будет переведен в основной состав «Барселоны».

По данным Sport.es, 13-летний уроженец Буркина-Фасо ростом 210 см, присоединится к основному составу испанского гранда вместе с 17-летним центровым Сайоном Кейтой, рост которого 212 см.

«Барселона » хочет, чтобы Мохамед Дабоне и Сайон Кейта играли важную роль в следующем сезоне, и они начнут работать с остальным составом», – пишет издание.

Оба игрока участвовали в этом году в молодежном турнире Евролиги в Абу-Даби. Дабоне, соревнуясь с гораздо более старшими соперниками, набирал в среднем 12,0 очка, 7,3 подбора и 1,3 блок-шота за матч.