Фото
1

«Олимпиакос» продлил соглашение с Яннулисом Ларендзакисом до 2028 года

Ларендзакис проведет в «Оли» еще 3 сезона.

«Олимпиакос» объявил о продлении контракта с защитником Яннулисом Ларендзакисом (31 год, 200 см).

Ларендзакис выступает за клуб с 2020 года. В прошлом сезоне Евролиги он принял участие в 17 матчах, набирая в среднем 2,6 очка и 1,2 передачи за 7 минут на площадке.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Олимпиакоса»
logoОлимпиакос
logoчемпионат Греции
переходы
Яннулис Ларендзакис
logoTurkish Airlines EuroLeague
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Антониос Караяннидис покинул сборную Греции на Евробаскет-2025
вчера, 14:34
«Вот что будет, если не будешь слушать меня в следующем сезоне!» Эван Фурнье пошутил по поводу подзатыльника от Янниса Адетокумбо
117 августа, 11:28
«Олимпиакос» выразил большой интерес к Боунсу Хайлэнду
6 августа, 04:07
Главные новости
Стивен Эй Смит об участии Луки Дончича в Евробаскете: «Я ни капли его не осуждаю»
19 минут назад
Рамона Шелберн: «Джо Лэйкоб обожает Джонатана Кумингу, поэтому его не включали ни в какие обмены»
2сегодня, 11:15
Никола Вучевич: «У меня почти нет сомнений, что начну сезон в «Чикаго»
сегодня, 09:29
Кристапс Порзингис: «Сербия – номер один, в топ-3 точно, одна из сильнейших команд турнира на бумаге»
сегодня, 08:45
Гильермо Эрнангомес: «В прошлом сезоне у меня пропала страсть к баскетболу. Пытался найти выход, но в одиночку это невозможно»
1сегодня, 07:50
Данкан Робинсон: «Броски со своей половины на последних секундах четвертей должны идти в отдельную категорию статистики»
1сегодня, 07:15
Стефен Карри попозировал с празднованием «спокойной ночи» на фоне собственного изображения, составленного из дронов
1сегодня, 05:50Видео
Стефен Карри взорвал китайскую публику данком с левой руки
3сегодня, 05:12Видео
Рашард Льюис присоединился к «Сан-Антонио» в качестве тренера по развитию игроков
сегодня, 04:51
Трэй Янг – лидер прошлого сезона по созданным после передач очкам (2191)
7сегодня, 04:31
Ко всем новостям
Последние новости
«Барселона» продлила контракт с Юссуфой Фаллем на следующий сезон
47 минут назад
Стефен Карри хочет, чтобы Гэри Пэйтон II вернулся в «Голден Стэйт»
сегодня, 10:34
Товарищеские матчи. Словения сыграет с Великобританией
сегодня, 08:58
Светислав Пешич: «Завтра посмотрим, сколько Мицич выдержит, насколько его запястье готово»
сегодня, 08:11
Curry Brand представил вторую модель именных кроссовок Де’Аарона Фокса
5сегодня, 06:42Фото
«Не проиграем ни одного матча». Шакил О′Нил выбрал Кобе Брайанта и Анферни Хардуэя в лучшую команду всех времен для BIG3
сегодня, 06:15
Яка Блажич объявил о завершении выступления за сборную Словении
вчера, 20:31
Шон Суини, Корлисс Уильямсон и Скотт Кинг вошли в тренерский штаб «Сперс»
вчера, 20:20
Лестер Киньонес попробует пробиться в состав «Орландо»
вчера, 19:30
Уилл Скотт стал главным тренером фарм-клуба «Сакраменто»
1вчера, 19:20