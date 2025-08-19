«Олимпиакос» продлил соглашение с Яннулисом Ларендзакисом до 2028 года

Ларендзакис проведет в «Оли» еще 3 сезона.

«Олимпиакос » объявил о продлении контракта с защитником Яннулисом Ларендзакисом (31 год, 200 см).

Ларендзакис выступает за клуб с 2020 года. В прошлом сезоне Евролиги он принял участие в 17 матчах, набирая в среднем 2,6 очка и 1,2 передачи за 7 минут на площадке.