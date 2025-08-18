Дерек Лайвли должен восстановиться к тренировочному лагерю «Далласа»
«Мэверикс» ожидают быстрой реабилитации Дерека Лайвли.
21-летний центровой решился на операцию на ступне в качестве опережающей меры, нацеленной на долговременную стабильность своего состояния. Лайвли удалили костные шпоры в середине июля. Операция прошла без осложнений.
Клуб ожидает возвращения «большого» к тренировочному лагерю.
Лайвли отыграл только 38 матчей в своем 2-м сезоне в НБА, набирая 8,4 очка, 7,2 подбора, 2,4 передачи и 1,6 блок-шота за 22,9 минуты в среднем.
Источник: Dallas Hoops Journal
