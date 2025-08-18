0

Дерек Лайвли должен восстановиться к тренировочному лагерю «Далласа»

«Мэверикс» ожидают быстрой реабилитации Дерека Лайвли.

21-летний центровой решился на операцию на ступне в качестве опережающей меры, нацеленной на долговременную стабильность своего состояния. Лайвли удалили костные шпоры в середине июля. Операция прошла без осложнений.

Клуб ожидает возвращения «большого» к тренировочному лагерю.

Лайвли отыграл только 38 матчей в своем 2-м сезоне в НБА, набирая 8,4 очка, 7,2 подбора, 2,4 передачи и 1,6 блок-шота за 22,9 минуты в среднем.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Dallas Hoops Journal
logoНБА
logoДаллас
logoДерек Лайвли
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Нико Харрисон: «Кайри Ирвинг восстанавливается быстрее, чем мы прогнозировали»
416 июля, 09:44
Дереку Лайвли потребовалась операция по удалению костных шпор в правой ступне
116 июля, 04:07
Энтони Дэвис перенес операцию по восстановлению сетчатки глаза
38 июля, 17:30
Главные новости
Кент Лэйкоб покинул фронт-офис «Голден Стэйт»
10 минут назад
Уилл Харди: «Главным для Эйса Бэйли будет наладить режим работы»
1сегодня, 13:45
Джейлен Макдэниэлс подпишет контракт с «Новым Орлеаном»
1сегодня, 13:20
Литва и Италия поднялись на 5 позиций в обновленном рейтинге европейских сборных
2сегодня, 13:07Фото
Алперен Шенгюн: «Джейлен Грин был для меня как брат»
2сегодня, 12:28
Майкл Портер: «Многие баскетболисты не работают над своей игрой, не следят за телом, не заботятся о здоровье»
6сегодня, 11:40
Даниэль Тайс: «То, что отличает Ирвинга, Хардена, Тейтума от просто хороших или средних игроков в НБА, – это их рабочая этика»
2сегодня, 11:21
Баскетбольная карточка с автографами Майкла Джордана и Кобе Брайанта побьет рекорд по стоимости продажи
3сегодня, 09:21Фото
Майкл Бизли и Лэнс Стивенсон уткнулись друг в друга лбами и орали после победного броска
3сегодня, 08:44Видео
В Китае встретили Стефена Карри шоу дронов, изображающим попадание мяча в кольцо
7сегодня, 08:05Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Тайриз Халибертон вложит 3 миллиона долларов в баскетбольную программу своей старшей школы
36 минут назад
Лукас Лангарита и Альваро Карденас присоединились к расширенной сборной Испании
43 минуты назад
Антониос Караяннидис покинул сборную Греции на Евробаскет-2025
сегодня, 14:34
Эдо Мурич об уходе Зорана Драгича из сборной: «Будем скучать, но тренер принял решение, увидев потенциал в других игроках»
сегодня, 14:22
22-летний сербский защитник Урош Паунович будет выступать за Коннектикут в NCAA
сегодня, 13:30
Джейлин Гэллоуэй стал MVP чемпионата Азии
сегодня, 12:51Фото
Зарплатный бюджет «Барселоны» в новом сезоне сократится на 2,75 миллиона евро
сегодня, 12:05
Мамаду Диаките присоединился к «Басконии»
сегодня, 10:44Фото
«Я задам ему жару и подарю все внимание, которого он так жаждет!» Ник Янг вызвал Патрика Беверли на матч один на один
1сегодня, 09:50
Алисса Томас стала первой баскетболисткой в истории женской НБА, кому удалось собрать 5+ трипл-даблов в нескольких сезонах
1сегодня, 07:34Видео