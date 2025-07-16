Дереку Лайвли потребовалась операция по удалению костных шпор в правой ступне

Дерек Лайвли перенес операцию.

Центровому «Далласа » потребовалось удалить костные шпоры в правой ступне. До этого Лайвли пропустил более двух месяцев из-за стрессового перелома в правом голеностопе.

21-летний баскетболист отыграл всего 38 матчей в регулярном чемпионате, набирая 8,4 очка, 7,2 подбора и 2,4 передачи в среднем.

Ожидается, что Лайвли восстановится к тренировочному лагерю.