Нико Харрисон: «Кайри Ирвинг восстанавливается быстрее, чем мы прогнозировали»

Нико Харрисон прокомментировал статус Кайри Ирвинга.

33-летний разыгрывающий «Далласа » получил разрыв передней крестообразной связки в начале марта. «Даллас» надеялся на его возвращение в январе следующего года.

«Кайри восстанавливается быстрее, чем мы изначально прогнозировали. Честно говоря, меня это не удивляет, если учесть интенсивность, с которой он подошел к этому процессу.

Он проводит очень серьезную работу. Иногда у него 2-3 сессии за день. Но мы будем осторожны, хоть он и стремится вернуться как можно быстрее. Он будет в порядке», – заявил генменеджер «Мэверикс».