22-летний сербский защитник Урош Паунович будет выступать за Коннектикут в NCAA

Урош Паунович попробует силы в США.

22-летний сербский защитник играл за «Златибор» во втором дивизионе Адриатической лиги в прошедшем сезоне, набирая 4,8 очка (25% с игры, 23,1% из-за дуги), 1,8 подбора и 1,6 передачи за 20 минут в среднем в регулярном чемпионате.

Паунович присоединится к баскетбольной программе университета Коннектикута в следующем розыгрыше NCAA .