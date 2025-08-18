Видео
2

Лаури Маркканен набрал 42 очка и 12 подборов за 24 минуты в матче против Польши

Лидер финнов продолжает показывать сумасшедшую результативность.

В контрольной игре против сборной Польши Лаури Маркканен принес своей команде 42 очка, реализовав 10 из 17 бросков с игры, 3 из 7 трехочковых и 19 из 20 штрафных. За 24 минуты на паркете форвард сборной Финляндии также успел собрать 12 подборов, сделать 1 перехват и поставить 3 блок-шота.

Финны обыграли поляков – 97:88.

За три прошедших подготовительных матча Маркканен в среднем набирал 40,3 очка с 69,6% точности бросков с игры и 53,8% из-за дуги.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoсборная Финляндии
logoБаскетбол - видео
товарищеские матчи
logoЛаури Маркканен
logoсборная Польши
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лаури Маркканен набрал 31 очко за 23 минуты в товарищеском матче против Бельгии
112 августа, 04:44Видео
Лаури Маркканен набрал 48 очков за 25 минут в матче с Бельгией
18 августа, 21:08Видео
Лаури Маркканен о сборной Финляндии: «Надеюсь, нам удастся наделать шума на Евробаскете и добиться успеха»
15 апреля, 20:34
Главные новости
Джонатан Куминга считает себя игроком уровня Кейда Каннингема и Скотти Барнса
419 минут назад
На Спортсе’’ – голосование за 25 лучших игроков НБА XXI века. Выбираем вместе с вами
41 минуту назад
Келси Митчелл установила рекорд женской НБА по очкам в текущем сезоне (38) и помогла «Фивер» отыграться с «-21» в матче с «Сан»
51 минуту назадВидео
Софи Каннингем в слезах покинула площадку после травмы колена
сегодня, 05:47Видео
Евгений Воронов, Антон Понкрашов, Евгений Бабурин и Павел Подкользин поучаствовали в фестивале баскетбола в Мончегорске
сегодня, 05:18Фото
Дрэймонд Грин: «Интернет-эксперты хотели, чтобы Джимми сидел за спиной Хайсмита, а теперь чувака обменяли на пачку чипсов»
3сегодня, 04:51
Женская НБА. 38 очков Митчелл помогли «Индиане» обыграть в овертайме «Коннектикут», «Финикс» одолел «Сиэтл» благодаря трипл-даблу Томас (19+10+11) и другие результаты
1сегодня, 04:23
Стивен Эй Смит: «С Леброном ни одна команда не была так плоха, как «Лейкерс» в какой-то момент с Кобе»
20вчера, 20:56
Тайсон Чендлер: «Лука Дончич напоминал мне европейскую версию Мэджика Джонсона»
1вчера, 20:09
Дэйл Браун: «Шакил О’Нил во время финальной серии 2000 года посетил в больнице умирающего ребенка»
2вчера, 20:01
Ко всем новостям
Последние новости
Брайант Кроуфорд перешел из «Автодора» в «Бурсаспор»
вчера, 20:30
Чарльз Мэннинг покинул «Автодор» и продолжит карьеру в «Каршияке»
вчера, 20:25
«Миннесота» расторгла контракт с Джесси Эдвардсом
2вчера, 17:47
Гершон Ябуселе: «Когда придет время, сможем сравнить себя со сборной США»
1вчера, 16:13
Марио Сен-Супери пополнил список травмированных игроков сборной Испании
вчера, 14:26
«Локомотив-Кубань» подпишет Александра Летино
1вчера, 13:24
«Вот что будет, если не будешь слушать меня в следующем сезоне!» Эван Фурнье пошутил по поводу подзатыльника от Янниса Адетокумбо
1вчера, 11:28
Джамал Кроуфорд: «Дэйм, Стеф, Трэй Янг, Лука – все они бросают после ведения, и это делает их исключительными. Ван Эксель и Абдул-Рауф делали то же самое, но это осуждали»
1вчера, 11:07
Александер Секулич: «Порзингис даже подошел ко мне после матча и извинился за судейство»
вчера, 08:24
«Миннесота» не запрещала Донте Дивинченцо участвовать в Евробаскете
вчера, 06:04