Лаури Маркканен набрал 48 очков за 25 минут в матче с Бельгией

Лидер Финляндии устроил вынос бельгийцев – 105:62.

В товарищеском матче в рамках подготовки к Евробаскету-2025 Лаури Маркканен набрал 48 очков, положив 17 из 24 с игры, 7 из 13 из-за дуги. На его счету также 8 подборов, 3 перехвата и блок за 25 минут.

Евробаскет стартует 27 августа. Финляндия играет в группе «В» и встретится со Швецией, Великобританией, Черногорией, Литвой и Германией.