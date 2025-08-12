Лаури Маркканен набрал 31 очко за 23 минуты в товарищеском матче против Бельгии

Форвард «Юты» отлично выступает в контрольных играх.

28-летний Маркканен помог сборной Финляндии второй раз за несколько дней обыграть команду Бельгии.

Во вчерашнем матче форвард провел на паркете 23,5 минуты, за которые принес своей команде 31 очко, 5 подборов, 2 перехвата и 1 блок-шот, реализовав 8 из 12 бросков с игры, 4 из 6 трехочковых и 11 из 12 штрафных.

У бельгийцев самым результативным стал форвард Ханс Ванвейн – 15 очков.

Эта победа (92:74) стала для сборной Финляндии 500-й на международной арене.