3

Стивен Эй Смит: «Существуют интервью с Алленом Айверсоном, которые вы никогда не услышите»

Стивен Эй Смит намеренно не допускал публикации некоторых интервью Айверсона.

«Существуют интервью с Алленом Айверсоном, которые вы никогда не слышали и никогда не услышите, потому что ему просто не нужно было говорить то, что он сказал.

Кто-то посмотрит на это и скажет: «О, видите, он компрометирует свою журналистскую работу». Чушь собачья. Каждый журналист делает выбор. Ни один журналист не раскрывает все, что знает. Всегда приходится что-то утаивать. Есть правда, которую ты должен сказать, но не всю правду нужно говорить», – заявил эксперт ESPN.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Gil’s Arena в соцсети X
logoАллен Айверсон
logoНБА
logoСтивен Эй Смит
