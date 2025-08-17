Сборная Франции объявила окончательный состав на Евробаскет-2025
Тренерский штаб французов определился со списком из 12 баскетболистов.
На грядущем чемпионате Европы Францию будут представлять:
Исайя Кординье («Анадолу Эфес»)
Билаль Кулибали («Вашингтон»)
Сильвен Франсиско («Жальгирис»)
Джейлен Хорд («Маккаби Тель-Авив»)
Муаммаду Жете («Дубай»)
Тимоте Луваву-Кабарро («Баскония»)
Тео Маледон («Реал»)
Эли Окобо («Монако»)
Заккари Рисаше («Атланта»)
Александр Сарр («Вашингтон»)
Мэттью Стразель («Монако»)
Гершон Ябуселе («Нью-Йорк»)
В итоговый список не вошли центровой Венсан Пуарье (травма колена) и защитник Надир Ифи.
Франция сыграет в группе D, все матчи которой пройдут в Катовице (Польша). Соперниками французов станут Бельгия, Словения, Израиль, Польша и Исландия.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
