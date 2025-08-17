0

Сборная Франции объявила окончательный состав на Евробаскет-2025

Тренерский штаб французов определился со списком из 12 баскетболистов.

На грядущем чемпионате Европы Францию будут представлять:

В итоговый список не вошли центровой Венсан Пуарье (травма колена) и защитник Надир Ифи.

Франция сыграет в группе D, все матчи которой пройдут в Катовице (Польша). Соперниками французов станут Бельгия, Словения, Израиль, Польша и Исландия.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
logoсборная Франции
logoГершон Ябуселе
logoЕвробаскет-2025
logoАлександр Сарр
logoТимоте Луваву-Кабарро
logoБилаль Кулибали
logoИсайя Кординье
logoТео Маледон
logoЭли Окобо
logoМэттью Стразель
Джейлен Хорд
logoЗаккари Рисаше
Муаммаду Жете
Сильвен Франсиско
