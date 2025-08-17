Мусса Диабате отказался заменить Венсана Пуарье в сборной Франции
Центровой «Шарлотт» отклонил предложение национальной сборной.
Как сообщил главный тренер французов Фредерик Фату, Мусса Диабате получил вызов в сборную, чтобы заменить Венсана Пуарье (который пропустит Евробаскет-2025 из-за травмы колена), но ответил отказом. Диабате, посоветовавшись с ближайшим окружением, принял решение сосредоточиться на подготовке к новому сезону в НБА.
Этим летом сборная Франции осталась без нескольких ключевых центровых: Виктора Вембаньямы, Руди Гобера, Матиаса Лессора и Пуарье.
В прошлом сезоне 23-летний Диабате в среднем набирал 5,7 очка и 6,2 подбора за 71 матч (8 в старте) в составе «Хорнетс».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: L’Equipe
