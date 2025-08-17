0

Кэйсон Уоллес – Алексу Карузо: «Ты первый лысый товарищ по команде в моей жизни!»

Карузо поведал, как над ним шутят его молодые партнеры по «Оклахоме».

«Они зовут меня стариком, хотя мой возраст еле-еле переваливает за средний по НБА. Они просто дети, большинство из них. 

Кэйсон постоянно шутит надо мной из-за лысины. Как-то раз на тренировке я прохожу мимо него, а он начинается смеяться. Я оборачиваюсь и говорю: «Ну, чего на этот раз?» Он отвечает: «Я только что вспомнил, что ты первый лысый товарищ по команде в моей жизни!» Чувак, конечно, тебе же 22 года, ты играл только со школьниками и студентами!», – рассказал Карузо.

Алекс Карузо является самым возрастным игроком в составе «Оклахомы» – 31 год. За ним идут Керич Уильямс (30), Айзейя Хартенштайн и Шэй Гилджес-Александер (обоим по 27).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cтраница ClutchPoints в соцсети X
