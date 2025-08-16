Венсан Пуарье пропустит Евробаскет-2025 из-за травмы колена
Сборная Франции осталась без Венсана Пуарье.
Центровой сборной Франции и «Анадолу Эфеса» получил травму правого колена и не сможет сыграть на предстоящем чемпионате Европы.
Пуарье неудачно сыграл в матче против Испании в Бадалоне (67:75) и не примет участие во втором матче против испанцев в Париже. Сообщается, что колено бигмена не полностью восстановилось после травмы.
Пуарье провел 62 матча за сборную Франции.
Источник: L’Equipe
