0

Венсан Пуарье пропустит Евробаскет-2025 из-за травмы колена

Сборная Франции осталась без Венсана Пуарье.

Центровой сборной Франции и «Анадолу Эфеса» получил травму правого колена и не сможет сыграть на предстоящем чемпионате Европы.

Пуарье неудачно сыграл в матче против Испании в Бадалоне (67:75) и не примет участие во втором матче против испанцев в Париже. Сообщается, что колено бигмена не полностью восстановилось после травмы.

Пуарье провел 62 матча за сборную Франции.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: L’Equipe
