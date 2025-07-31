  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Демаркус Казинс заявил, что Никола Йокич подумывал об окончании карьеры до подписания контракта в 2023 году
16

Демаркус Казинс заявил, что Никола Йокич подумывал об окончании карьеры до подписания контракта в 2023 году

Демаркус Казинс поделился историей о Николе Йокиче.

Центровой играл в «Наггетс» в сезоне-2021/22.

«Больше всего мне нравится в Йокиче его характер. Если он расскажет вам что-то о себе, это будет абсолютно правдивым. Его не заботит всякая чепуха.

НБА может быть 2-й, 3-й или даже 4-й любимой вещью в жизни для него. Во многих матчах с сумасшедшей статистикой он не особо и стремится к этому. Это, конечно, невероятно.

Когда я играл в Денвере, наши шкафчики были рядом. Кто-то подписал продление, и я сказал Йокичу, что его следующий контракт будет совершенно безумным. Он ответил, что может закончить карьеру еще до этого.

«Отказаться от 300 миллионов? Ты что, ненормальный? Подписывай контракт, а потом можешь толстеть и халявить».

Он признался, что просто хочет вернуться в родной город и спокойно заниматься лошадями. Я сказал, что лошади никуда не денутся, а 300 миллионов позволят ему купить их еще больше», – рассказал Казинс.

Чемпионство «Лейкерс» в «Пузыре» со звездочкой?2790 голосов
ДаДэрил Мори
НетЛейкерс
Его нужно считать за дваЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basketball Sphere
logoНикола Йокич
logoДенвер
logoНБА
logoДемаркус Казинс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Йокич расплакался из-за победы какой-то лошади. Чемпионство НБА и близко не вызвало таких эмоций
3230 июля, 15:55
Ник Райт: «Шансы на то, что через год Леброн окажется в «Денвере», равны нулю»
30 июля, 08:47
Никола Йокич эмоционально отреагировал на победу своей лошади на бегах
1827 июля, 20:05
Главные новости
Лонни Уокер подписал 3-летний контракт на 10 миллионов долларов с «Маккаби Тель-Авив»
326 минут назадВидео
Состояние коленей Джоэла Эмбиида вызывает «реальные опасения» в лиге
148 минут назад
«Если ты не был лучшим ни в чем, как ты можешь быть лучшим в истории?» Ник Райт не включил Кобе Брайанта в список игроков, претендующих на звание величайшего
16сегодня, 08:33
Алперен Шенгюн: «В конце концов, это же Кевин Дюрэнт. Его возраст не имеет значения»
4сегодня, 08:05
Паоло Банкеро: «Надеюсь, мы сможем забрать Восток»
1сегодня, 07:44
Ожидается, что Де’Аарон Фокс продлит контракт с «Сан-Антонио» на условиях «чуть ниже максимальных»
6сегодня, 07:20
Эван Мобли о MVP-2027: «Я смогу этого добиться, это вполне реально»
12сегодня, 06:55
Кайри Ирвинг: «Скоро я вернусь в университет и получу свой диплом»
8сегодня, 06:33
Джон Сина забрал у Тайриза Халибертона костыль, чтобы врезать им Коди Роудсу
13сегодня, 04:40Видео
Женская НБА. 36 очков и 11 подборов Ионеску помогли «Нью-Йорку» победить «Коннектикут», «Индиана» обыграла «Сиэтл» в гостях и другие результаты
сегодня, 04:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Самый прогрессирующий игрок»-2024 Диджонэй Кэррингтон перешла в «Линкс», «Уингс» получили Даймонд Миллер, Карли Самуэльсон и пик второго раунда
сегодня, 06:00
Леброн и Бронни Джеймсы провели выходной, играя в гольф
1сегодня, 05:28Видео
«Парма» подписала центрового «Игокеи» Терелла Картера
сегодня, 05:02Фото
Крис Джент – основной кандидат на должность координатора нападения «Нью-Йорка»
вчера, 20:15
Лука Дончич получит право на пункт о запрете обмена в 2028 году
5вчера, 19:56
Сэм Гриффин подписал контракт с «Меркезефенди»
вчера, 19:39
Бэм Адебайо о межсезонных приобретениях «Хит»: «Теперь у команды другая динамика»
3вчера, 17:22
Дэнисс Дженкинс подписал двусторонний контракт с «Детройтом»
вчера, 17:14
Лука Дончич о чемпионстве «Оклахомы»: «Они это заслужили»
вчера, 16:02
Шабазз Напьер покинул «Баварию»
1вчера, 15:53