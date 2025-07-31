Демаркус Казинс заявил, что Никола Йокич подумывал об окончании карьеры до подписания контракта в 2023 году

Демаркус Казинс поделился историей о Николе Йокиче.

Центровой играл в «Наггетс» в сезоне-2021/22.

«Больше всего мне нравится в Йокиче его характер. Если он расскажет вам что-то о себе, это будет абсолютно правдивым. Его не заботит всякая чепуха.

НБА может быть 2-й, 3-й или даже 4-й любимой вещью в жизни для него. Во многих матчах с сумасшедшей статистикой он не особо и стремится к этому. Это, конечно, невероятно.

Когда я играл в Денвере , наши шкафчики были рядом. Кто-то подписал продление, и я сказал Йокичу, что его следующий контракт будет совершенно безумным. Он ответил, что может закончить карьеру еще до этого.

«Отказаться от 300 миллионов? Ты что, ненормальный? Подписывай контракт, а потом можешь толстеть и халявить».

Он признался, что просто хочет вернуться в родной город и спокойно заниматься лошадями. Я сказал, что лошади никуда не денутся, а 300 миллионов позволят ему купить их еще больше», – рассказал Казинс .