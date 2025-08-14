Кевин Дюрэнт и «Хьюстон» еще не вели переговоров о продлении контракта

«Хьюстон» не будет спешить с продлением контракта Кевина Дюрэнта.

«Сейчас нет необходимости в срочном заключении сделки. У «Рокетс» есть другие дела этим летом. В первую очередь, продление контракта с Тари Исоном.

«Рокетс» не вложили в Кевина Дюрэнта все свои средства. Они были очень терпеливы, пытаясь выменять Кевина Дюрэнта. На самом деле, я бы не сказал, что они стремились к обмену – они ждали, пока цена не достигнет приемлемого для них уровня.

Кевин Дюрэнт – их лучший игрок, но он не обязательно является их приоритетом. Это не оскорбление для него. Их приоритет – обеспечить себе как можно более длинный период возможностей, который они создали, подписав Кевина Дюрэнта.

Конечно, я думаю, обе стороны хотят, чтобы этот период был больше одного года. Но это не будет максимальным продлением. Если бы максимальное продление было приоритетом для Кевина Дюрэнта, оно было бы подписано одновременно с обменом, и он, вероятно, не оказался бы в «Хьюстоне ».

Думаю, обе стороны проявят терпение. Они будут сотрудничать. Но, повторюсь, я не думаю, что ситуация срочная. Даже если не подпишут контракт до начала сезона, не думаю, что кто-либо из них будет паниковать», – рассказал эксперт ESPN Тим Макмэн.