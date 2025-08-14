2

Остин Ривз хочет получать как Тайлер Хирро – 30 миллионов долларов в год

Остин Ривз хочет контракт, аналогичный контракту Тайлера Хирро.

«Ривз станет свободным агентом. Нет никаких шансов, что он воспользуется опцией игрока за 14,9 миллиона долларов, даже если он планирует остаться в «Лейкерс».

Сообщается, что Ривз хочет получать зарплату в районе 30 миллионов долларов в год, как Тайлер Хирро», – пишет журналист NBC Sports Курт Хелин.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: NBC Sports
logoОстин Ривз
logoЛейкерс
logoТайлер Хирро
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Остин Ривз считает Кобе Брайанта величайшим игроком в истории
79 августа, 05:07
Ожидается, что Остин Ривз подпишет новый контракт с «Лейкерс» на сумму больше 30 млн долларов в год
166 августа, 16:06
Только два реальных претендента на Леброна: возможен ли резонансный переход?
66 августа, 15:10
Леброн Джеймс поздравил Луку Дончича с новым контрактом по FaceTime
3 августа, 18:40
Главные новости
Джон Стоктон: «Более 1100 спортсменов умерло сразу после вакцинации от COVID-19»
1 минуту назад
Кристапс Порзингис: «Берегу себя для карьеры в MMA после баскетбола»
16 минут назад
«Более талантлив, и больше потенциал». Руководитель НБА сравнил Джонатана Кумингу с Джейденом Макдэниэлсом
126 минут назад
Женская НБА. «Нью-Йорк» проиграл в гостях «Лас-Вегасу», «Сиэтл» уступил «Атланте» и другие результаты
146 минут назад
ЧМ-2027. Предквалификация. Швейцария выиграла у Словакии, Австрия взяла верх над Нидерландами и другие результаты
вчера, 19:18
«Город, похожий на стоянку для грузовиков». Кендрик Перкинс заявил, что чернокожие игроки НБА ненавидят Оклахома-Сити
8вчера, 19:04
«Наш дуэт никогда не будет превзойден». Кайри Ирвинг назвал Кевина Дюрэнта лучшим партнером по команде
14вчера, 18:55
Бобан Марьянович: «В Европе мы учимся отдавать передачи еще до того, как начинаем играть в баскетбол»
вчера, 18:43
Кэндис Паркер: «В России у нас были повара, у нас были потрясающие апартаменты, у нас были водители, мы летали чартерами»
18вчера, 18:25
Стив Клиффорд станет тренером-консультантом «Финикса»
1вчера, 17:20
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Мартюк: «В моей карьере наступил момент двигаться дальше»
вчера, 19:15
Андрей Ведищев об уходе Мартюка: «Рано или поздно наступает момент, когда нужно отпустить подготовленных игроков в собственный путь»
вчера, 19:10
Наталия Фураева: «Теперь еще более активно разделяем арены с хоккеем и разными шоу и концертами»
1вчера, 17:52
Илона Корстин: «Лига ВТБ планирует провести внутрисезонный турнир с участием зарубежных клубов»
вчера, 17:42
«Зенит» выкупил у «Локомотива-Кубань» контракт Андрея Мартюка
вчера, 16:50
«Клипперс» подписали Джейсона Престона
вчера, 16:44
Андрей Кириленко: «Египет готов приехать на сборы в Россию»
4вчера, 12:28
Яннис Адетокумбо не сыграет в товарищеском матче против Черногории
вчера, 12:21
Андрей Кириленко: «Политические сложности не должны влиять на работу»
1вчера, 08:00
Зоран Драгич и Жига Данеу не вошли в состав сборной Словении на Евробаскет-2025
1вчера, 05:14