Остин Ривз хочет получать как Тайлер Хирро – 30 миллионов долларов в год

Остин Ривз хочет контракт, аналогичный контракту Тайлера Хирро.

«Ривз станет свободным агентом. Нет никаких шансов, что он воспользуется опцией игрока за 14,9 миллиона долларов, даже если он планирует остаться в «Лейкерс ».

Сообщается, что Ривз хочет получать зарплату в районе 30 миллионов долларов в год, как Тайлер Хирро », – пишет журналист NBC Sports Курт Хелин.