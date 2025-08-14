Остин Ривз хочет получать как Тайлер Хирро – 30 миллионов долларов в год
Остин Ривз хочет контракт, аналогичный контракту Тайлера Хирро.
«Ривз станет свободным агентом. Нет никаких шансов, что он воспользуется опцией игрока за 14,9 миллиона долларов, даже если он планирует остаться в «Лейкерс».
Сообщается, что Ривз хочет получать зарплату в районе 30 миллионов долларов в год, как Тайлер Хирро», – пишет журналист NBC Sports Курт Хелин.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: NBC Sports
