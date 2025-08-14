4

Том Дандон планирует оставить «Блэйзерс» в Портленде

«Блэйзерс» останутся в Портленде.

Ожидается, что Том Дандон оставит «Блэйзерс» в Портленде после покупки команды чуть более чем за 4 миллиона долларов в среду, сообщает ESPN.

По данным источников, Дандон и его группа инвесторов планируют обсудить государственно-частное партнерство по строительству арены как с городом Портлендом, так и со штатом Орегон.

В 2024 году «Блэйзерс» продали домашнюю арену и землю под ней городу Портленду. Было запущено государственно-частное партнерство для реконструкции как арены, так и прилегающей к ней территории.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
logoПортленд
logoТом Дандон
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Владелец клуба НХЛ «Каролина» Том Дандон купит «Портленд» за сумму более 4 млрд долларов
8вчера, 16:26
«Портленд» намерен перевести Джерами Гранта на скамейку запасных
45 августа, 17:21
Дени Авдия считается фаворитом на получение награды «Самого прогрессирующего»
5 августа, 12:42
«Портленд» проявляет интерес к Маржону Боучэмпу
35 августа, 07:52
Главные новости
Кевин Дюрэнт и «Хьюстон» еще не вели переговоров о продлении контракта
20 минут назад
Стив Керр: «Если бы не Стеф Карри, я бы продержался несколько лет и ушел»
448 минут назад
Совет управляющих НБА единогласно одобрил продажу «Бостона» Биллу Чисхолму
сегодня, 05:06
Маскот «Денвера» подал в суд на владельца клуба за неправомерное увольнение
сегодня, 05:02
Яннис Адетокумбо ждет письменного разрешения от «Милуоки» на участие в матчах за сборную
1сегодня, 04:55
Джон Стоктон: «Более 1100 спортсменов умерло сразу после вакцинации от COVID-19»
11сегодня, 04:34
Кристапс Порзингис: «Берегу себя для карьеры в MMA после баскетбола»
3сегодня, 04:19
«Более талантлив, и больше потенциал». Руководитель НБА сравнил Джонатана Кумингу с Джейденом Макдэниэлсом
3сегодня, 04:09
Остин Ривз хочет получать как Тайлер Хирро – 30 миллионов долларов в год
8сегодня, 03:58
Женская НБА. «Нью-Йорк» проиграл в гостях «Лас-Вегасу», «Сиэтл» уступил «Атланте» и другие результаты
1сегодня, 03:49
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Мартюк: «В моей карьере наступил момент двигаться дальше»
вчера, 19:15
Андрей Ведищев об уходе Мартюка: «Рано или поздно наступает момент, когда нужно отпустить подготовленных игроков в собственный путь»
вчера, 19:10
Наталия Фураева: «Теперь еще более активно разделяем арены с хоккеем и разными шоу и концертами»
1вчера, 17:52
Илона Корстин: «Лига ВТБ планирует провести внутрисезонный турнир с участием зарубежных клубов»
вчера, 17:42
«Зенит» выкупил у «Локомотива-Кубань» контракт Андрея Мартюка
вчера, 16:50
«Клипперс» подписали Джейсона Престона
вчера, 16:44
Андрей Кириленко: «Египет готов приехать на сборы в Россию»
4вчера, 12:28
Яннис Адетокумбо не сыграет в товарищеском матче против Черногории
вчера, 12:21
Андрей Кириленко: «Политические сложности не должны влиять на работу»
1вчера, 08:00
Зоран Драгич и Жига Данеу не вошли в состав сборной Словении на Евробаскет-2025
1вчера, 05:14