Том Дандон планирует оставить «Блэйзерс» в Портленде

«Блэйзерс» останутся в Портленде.

Ожидается, что Том Дандон оставит «Блэйзерс» в Портленде после покупки команды чуть более чем за 4 миллиона долларов в среду, сообщает ESPN.

По данным источников, Дандон и его группа инвесторов планируют обсудить государственно-частное партнерство по строительству арены как с городом Портлендом, так и со штатом Орегон.

В 2024 году «Блэйзерс» продали домашнюю арену и землю под ней городу Портленду. Было запущено государственно-частное партнерство для реконструкции как арены, так и прилегающей к ней территории.