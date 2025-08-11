  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Эйжа Уилсон стала первым игроком в истории женской НБА, кому удалось набрать 30+ очков и 20+ подборов в матче
Видео
2

Эйжа Уилсон стала первым игроком в истории женской НБА, кому удалось набрать 30+ очков и 20+ подборов в матче

Центровая «Эйсес» вписала свое имя в историю лиги.

В победной игре против «Коннектикута» (94:86) Уилсон принесла своей команде 32 очка, реализовав 13 из 25 бросков с игры.

Кроме того, трехкратная MVP собрала 20 подборов (7 из них в атаке) и стала первой баскетболисткой в истории женской НБА, набравшей 30+ очков и 20+ отскоков за игру. Вся команда соперника смогла собрать лишь 23 подбора.

Также центровая отдала 5 результативных передач и совершила 2 перехвата.

«Лас-Вегас» выиграл 4-й матч подряд и занимает 6-е место в таблице с результатом 18-14.

Вы дали бы Де’Аарону Фоксу максимальный контракт?3172 голоса
ДаСан-Антонио
НетНБА
Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoженская НБА
logoЭйжа Уилсон
Лас-Вегас жен
logoБаскетбол - видео
logoКоннектикут жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Женская НБА. 32+20+5 Эйжи Уилсон позволили «Лас-Вегасу» обыграть «Коннектикут», «Миннесота» победила в гостях «Нью-Йорк» и другие результаты
1вчера, 04:30
Секс-игрушки летят на площадки женской НБА. Так продвигают криптовалюту
2610 августа, 13:29
Гилберт Аренас о женской НБА: «Хватит просить долю от доходов. Уберите потолок зарплат, и пусть миллиардерами завладеет эго»
19 августа, 11:44
Главные новости
Майкл Портер: «У моего брата проблемы со ставками, у меня – с женщинами»
3вчера, 22:59
Брэдли Бил: «Мне нужен чемпионский перстень»
4вчера, 22:48
«Сакраменто» – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Расселла Уэстбрука
7вчера, 17:36
Джонатан Куминга предпочитает квалификационное предложение «Голден Стэйт», а не двухлетний контракт на 45 миллионов долларов
23вчера, 17:04
«Лейкерс» имели возможность обменять Гэйба Винсента и Джарреда Вандербилта, но предпочли этого не делать
6вчера, 16:42
🔍Спортс″ ищет редактора баскетбольных новостей🏀
вчера, 16:30
Тренер сборной Боснии и Герцеговины: «Юсуф Нуркич не в форме и едва волочит ноги»
4вчера, 15:59
Коул Суайдер присоединился к «Анадолу Эфесу»
вчера, 15:15Фото
Джавонте Грин продолжит карьеру в «Детройте»
вчера, 15:03
Кенни Эткинсон: «Пересматриваю серию с «Индианой», чтобы прочувствовать боль»
3вчера, 12:05
Ко всем новостям
Последние новости
Женская НБА. «Голден Стэйт» примет «Коннектикут»
вчера, 17:12
Джон Браун продолжит карьеру в Австралии
вчера, 16:17
Брианна Стюарт надеется вернуться на площадку к концу августа
вчера, 15:34
Товарищеские матчи. Финляндия играет с Бельгией
вчера, 15:30Live
Два сербских клуба рассматривают возможность принять участие во внутрисезонном Кубке Единой лиги ВТБ
2вчера, 14:46
«Бостон» расторг двусторонний контракт с Майлзом Норрисом
10 августа, 21:38
Игроки «Оклахомы» собрались на свадьбе Алекса Карузо
1210 августа, 21:02Видео
Болельщики в Шанхае устроили теплый прием Джейлену Уильямсу
10 августа, 20:49Видео
Фрэнк Мэйсон стал игроком «Лиможа»
110 августа, 18:43
«Юта» планирует сохранить Джорджа Ньянга
10 августа, 17:10