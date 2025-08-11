Эйжа Уилсон стала первым игроком в истории женской НБА, кому удалось набрать 30+ очков и 20+ подборов в матче

Центровая «Эйсес» вписала свое имя в историю лиги.

В победной игре против «Коннектикута» (94:86) Уилсон принесла своей команде 32 очка, реализовав 13 из 25 бросков с игры.

Кроме того, трехкратная MVP собрала 20 подборов (7 из них в атаке) и стала первой баскетболисткой в истории женской НБА, набравшей 30+ очков и 20+ отскоков за игру. Вся команда соперника смогла собрать лишь 23 подбора.

Также центровая отдала 5 результативных передач и совершила 2 перехвата.

«Лас-Вегас » выиграл 4-й матч подряд и занимает 6-е место в таблице с результатом 18-14.