Данило Галлинари стал MVP финала чемпионата Пуэрто-Рико и завоевал свой первый титул в карьере

Бывший игрок НБА выиграл чемпионат Пуэрто-Рико.

В финальной серии пуэрториканской лиги «Баямон», за который выступает Данило Галлинари , победил «Понсе», выиграв 5-й матч со счетом 82:68.

Галлинари принял участие в 4 из 5 игр серии, набирая в среднем 24,5 очка, 6,5 подбора, 4 передачи за матч, и получил звание MVP финала.

Этот чемпионский титул стал для 37-летнего итальянца первым в профессиональной карьере.

Вместе с Галлинари победителем чемпионата Пуэрто-Рико также стал трехкратный чемпион НБА Джавейл Макги. С 2012 по 2015 год баскетболисты вместе играли за «Денвер ».