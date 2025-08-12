Видео
2

Данило Галлинари стал MVP финала чемпионата Пуэрто-Рико и завоевал свой первый титул в карьере

Бывший игрок НБА выиграл чемпионат Пуэрто-Рико.

В финальной серии пуэрториканской лиги «Баямон», за который выступает Данило Галлинари, победил «Понсе», выиграв 5-й матч со счетом 82:68.

Галлинари принял участие в 4 из 5 игр серии, набирая в среднем 24,5 очка, 6,5 подбора, 4 передачи за матч, и получил звание MVP финала. 

Этот чемпионский титул стал для 37-летнего итальянца первым в профессиональной карьере.

Вместе с Галлинари победителем чемпионата Пуэрто-Рико также стал трехкратный чемпион НБА Джавейл Макги. С 2012 по 2015 год баскетболисты вместе играли за «Денвер».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoДанило Галлинари
logoДенвер
logoБаскетбол - видео
logoНБА
logoДжавейл Макги
чемпионат Пуэрто-Рико
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Смотрю на ногу и вижу что-то красно-оранжевое». Беременная жена Галлинари спаслась от акулы
64 августа, 10:09
Данило Галлинари вывел «Баямон» в финал чемпионата Пуэрто-Рико, но обещает приехать на Евробаскет
31 июля, 11:15
Дивинченцо, Галлинари, Сарр и Фонтеккьо – в предварительном составе сборной Италии на Евробаскет-2025
118 июля, 14:40
Главные новости
Махмуд Абдельфатта стал главным тренером фарм-клуба «Миннесоты»
6 минут назад
NBC покажет четыре матча в День Мартина Лютера Кинга
13 минут назад
ESPN представил участников сдвоенных матчей первой недели сезона
32 минуты назад
Скаут НБА: «Уверен, что в следующем сезоне Дончич выиграет MVP и титул лучшего бомбардира»
2сегодня, 12:26
Okko эксклюзивно покажет Евробаскет-2025
5сегодня, 12:02
Кейтлин Кларк продолжает восстановление, но все еще не тренируется с командой
сегодня, 11:46
В сети появилось фото Зайона Уильямсона на летнем отдыхе
30сегодня, 09:31Фото
Яннис Адетокумбо: «Я теперь топ-2 по броскам со средней, так что не надо тут»
12сегодня, 08:22
Тайриз Макси не мог открыть банку с консервами и запустил трансляцию, чтобы попросить помощи
17сегодня, 06:57Видео
Джеймс Харден включил Расселла Уэстбрука и Кайри Ирвинга в пятерку из лучших бывших товарищей по команде
17сегодня, 06:11
Ко всем новостям
Последние новости
Рокас Йокубайтис присоединился к «Баварии»
сегодня, 11:12
Даниэль Тайс: «У меня было предложение от «Нью-Йорка». Я бы и не вернулся в Европу, если бы Спанулис мне не позвонил»
2сегодня, 10:52
Айзейя Мобли, брат Эвана Мобли, присоединился к «Манисе»
сегодня, 10:29
«Нью-Йорк» наймет главного тренера фарм-клуба «Нового Орлеана» Ти Джея Сэйнта
сегодня, 07:43
Мирза Телетович: «После тромбоэмболии никто не хотел подписывать меня, но Король Джеймс предложил мне играть за «Кливленд»
2сегодня, 07:27
Кай Джонс проходит просмотр в «Майами»
1сегодня, 04:56
Товарищеские матчи. 31 очко Лаури Маркканена помогло Финляндии разгромить Бельгию
4сегодня, 04:19
Женская НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Коннектикут»
сегодня, 04:08
Джон Браун продолжит карьеру в Австралии
вчера, 16:17
Брианна Стюарт надеется вернуться на площадку к концу августа
1вчера, 15:34