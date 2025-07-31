Данило Галлинари вывел «Баямон» в финал чемпионата Пуэрто-Рико, но обещает приехать на Евробаскет

Данило Галлинари приедет в сборную Италии сразу после финала BSN.

36-летний форвард вывел «Баямон» в финал чемпионата Пуэрто-Рико. Галлинари лидирует в своей команде по результативности, набирая 17,4 очка, 5,5 подбора и 2 передачи в среднем в играх плей-офф.

Возможный 7-матчевый исход серии, которая начинается 3 августа, оставит ветерану только 12 дней на отдых и притирку к составу национальной команды.