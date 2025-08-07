Дэмион Ли: «В перерыве Стеф Карри печатал свое имя в Твиттере, пролистывал его и потом безумствовап во второй половине»

Дэмион Ли рассказал, как Стефен Карри мотивирует себя в перерыве матча.

«Я был рядом с ним в раздевалке. В перерыве он печатал свое имя в Твиттере, смотрел на него, наверное, минуту-другую, пролистывал, закрывал телефон, откладывал его и во второй половине просто безумствовап.

Однажды Керит Берк, одна из репортеров «Уорриорз, перед перерывом написала твит: «Стеф , если ты это видишь, я хочу, чтобы ты показал самолет руками, когда забросишь трехочковый». Он забросил один трехочковый, потому еще один, и показал самолет», – рассказал бывший игрок «Голден Стэйт ».