  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Дэмион Ли: «В перерыве Стеф Карри печатал свое имя в Твиттере, пролистывал его и потом безумствовап во второй половине»
10

Дэмион Ли: «В перерыве Стеф Карри печатал свое имя в Твиттере, пролистывал его и потом безумствовап во второй половине»

Дэмион Ли рассказал, как Стефен Карри мотивирует себя в перерыве матча.

«Я был рядом с ним в раздевалке. В перерыве он печатал свое имя в Твиттере, смотрел на него, наверное, минуту-другую, пролистывал, закрывал телефон, откладывал его и во второй половине просто безумствовап.

Однажды Керит Берк, одна из репортеров «Уорриорз, перед перерывом написала твит: «Стеф, если ты это видишь, я хочу, чтобы ты показал самолет руками, когда забросишь трехочковый». Он забросил один трехочковый, потому еще один, и показал самолет», – рассказал бывший игрок «Голден Стэйт».

Вы дали бы Де’Аарону Фоксу максимальный контракт?2781 голос
ДаСан-Антонио
НетНБА
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Straight to Cam в соцсети X
logoСтефен Карри
logoДэмион Ли
logoГолден Стэйт
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стефен Карри занял пятое место в списке лучших разыгрывающих сезона-2025/26 от HoopsHype
165 августа, 10:54
Стефен Карри занял 2-е место в списке самых опасных снайперов
214 августа, 17:18Фото
LuckyMong – иллюстратор, чьи рисунки используют аккаунты клубов НБА
61 августа, 15:05
🔥 НБА в кризисе из-за аналитики. MLB будто уже предупреждала
321 августа, 08:30Трибуна
Главные новости
Никола Йокич набрал 23 очка и 19 подборов в товарищеском матче против сборной Греции
10 минут назадВидео
Маркус Моррис расплатился с долгами перед казино, обвинения против него сняты
45 минут назад
Женская НБА. «Индиана» разгромила «Чикаго», «Голден Стэйт» разобрался с «Лос-Анджелесом»
сегодня, 04:14
ЧЕ-2025. Девушки (U20). 1/2 финала. Литва выиграла у Швеции в овертайме, Испания победила Италию
1вчера, 21:30
ЧМ-2027. Предквалификация. Украина выиграла у Словакии, Хорватия разгромила Данию и другие результаты
1вчера, 20:28
Обрад Фимич: «Алексей Швед намерен играть еще минимум два сезона. Ведем переговоры с «Зенитом»
3вчера, 19:04
Товарищеские матчи. Сербия обыграла Грецию благодаря 23+19 от Йокича, Италия встречается с Латвией
3вчера, 18:54
Ник Райт: «Весьма вероятно, что у Луки Дончича не будет партнера по команде лучше, чем Леброн Джеймс»
24вчера, 17:57
Майк Мускала станет ассистентом главного тренера «Финикса»
3вчера, 16:50
Боб Кузи: «Джейлен Браун не выведет «Селтикс» на землю обетованную»
4вчера, 16:03
Ко всем новостям
Последние новости
Ожидается, что НБА объявит полное расписание сезона-2025/26 на следующей неделе
сегодня, 04:38
Иффе Лундберг, Айзейя Майк и Франк Ниликина могут покинуть «Партизан»
вчера, 20:41
«Партизан» – главный претендент на Мо Бамбу в Евролиге
вчера, 20:34
Ришон Холмс о переходе в «Панатинаикос»: «Я приехал сюда побеждать»
вчера, 19:25
Лука Дончич пропустит второй товарищеский матч против Германии
вчера, 19:16
Андрей Кириленко: «Сборная России должна играть на регулярной основе, чтобы быть в тонусе»
1вчера, 18:35
Пабло Ласо может сменить Серджо Скариоло на посту главного тренера сборной Испании
вчера, 18:26
Криступас Жемайтис стал игроком «Манисы»
вчера, 17:44
Стивен Инок подписал контракт с «Арисом»
вчера, 17:34
«Клипперс» подписали Патрика Болдуина и Тайтая Вашингтона в тренировочный лагерь
3вчера, 17:12