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«Анадолу Эфес» подписал Шехмуса Хазера

Бывший защитник «Бахчешира» присоединился к «Анадолу Эфесу».

«Анадолу Эфес» официально заключил контракт с Шехмусом Хазером (26 лет, 191 см) по схеме «1+1».

В сезоне-2024/25 Хазер выступал за «Бахчешехир». Турецкий игрок набирал в среднем 9,6 очка, 2,2 подбора и 3 передачи за 23 минуты в матчах Еврокубка, где команда впервые в своей истории дошла до полуфинала. В чемпионате Турции его статистика составила 10,7 очка, 2,5 подбора и 2,6 передачи за 22 минуты в 33 играх.

До «Бахчешехира» Хазер играл за «Бандырму», «Бешикташ» и «Фенербахче».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Анадолу Эфеса»
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