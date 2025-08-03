Тысячи болельщиков собрались в китайском ТЦ ради встречи с Джеймсом Харденом
Тысячи китайских болельщиков пришли на встречу с Джеймсом Харденом.
Многотысячная толпа собралась в торговом центре китайского города Гуанчжоу, чтобы увидеть звезду «Клипперс» Джеймса Хардена во время его ежегодного тура UNO Tour по Китаю.
Болельщики пришли в майках всех команд, за которые выступал Харден, включая «Оклахому», «Хьюстон», «Бруклин» и « Клипперс». Также замечены кроссовки именных моделей игрока Harden Vol. 7, 8 и 9.
Да
Нет
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости