Тысячи болельщиков собрались в китайском ТЦ ради встречи с Джеймсом Харденом

Тысячи китайских болельщиков пришли на встречу с Джеймсом Харденом.

Многотысячная толпа собралась в торговом центре китайского города Гуанчжоу, чтобы увидеть звезду «Клипперс» Джеймса Хардена во время его ежегодного тура UNO Tour по Китаю.

Болельщики пришли в майках всех команд, за которые выступал Харден, включая «Оклахому», «Хьюстон», «Бруклин» и « Клипперс ». Также замечены кроссовки именных моделей игрока Harden Vol. 7, 8 и 9.