Джеймс Харден попытался научиться обращаться с нунчаками
Звезда «Клипперс» взял урок по обращению с китайским холодным оружием.
В сети появилось видео, на котором Джеймс Харден, проводящий свой ежегодный тур UNO Tour в Китае, пытается справиться с нунчаками.
Защитник честно хотел повторить движение за инструктором, но уронил оружие на пол.
В итоге китайцы сделали Хардену подарок и позволили забрать нунчаки с собой домой.
Да
Нет
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости