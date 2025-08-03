Джеймс Харден попытался научиться обращаться с нунчаками

Звезда «Клипперс» взял урок по обращению с китайским холодным оружием.

В сети появилось видео, на котором Джеймс Харден , проводящий свой ежегодный тур UNO Tour в Китае, пытается справиться с нунчаками.

Защитник честно хотел повторить движение за инструктором, но уронил оружие на пол.

В итоге китайцы сделали Хардену подарок и позволили забрать нунчаки с собой домой.