Джеймс Харден снова набрал вес

В межсезонье физическая форма защитника «Клипперс» оставляет желать лучшего.

Джеймс Харден сейчас находится в Китае, где проводит свой ежегодный тур UNO Tour.

В сети появилось видео с звездным баскетболистом в зале, на котором MVP-2018 выглядит располневшим.

В прошедшем сезоне 35-летний Харден принял участие в 79 матчах – это его лучший показатель с сезона-2016/17 – и вошел в пятерку игроков с наибольшим количеством сыгранных минут в лиге.