6

Кевин Лав хочет договориться о выкупе контракта с «Ютой»

Кевин Лав ищет способы покинуть «Юту».

«Что касается активного рынка выкупа контрактов, следите за новостями. Мы уже видели, как Брэдли Бил («Клипперс»), Лиллард («Блэйзерс»), Эйтон («Лейкерс»), Смарт («Лейкерс») и Джордан Кларксон («Никс») нашли новые команды после заключения сделок выкупа, а теперь пятикратный участник Матча всех звезд Кевин Лав активно изучает возможные способы покинуть «Юту» после того, как «Майами» обменял его в «Джаз» в рамках трехсторонней сделки по Норману Пауэллу», – пишет инсайдер Марк Стейн.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Stein Line
logoКевин Лав
возможные переходы
logoЮта
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
