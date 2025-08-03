Кевин Лав хочет договориться о выкупе контракта с «Ютой»

Кевин Лав ищет способы покинуть «Юту».

«Что касается активного рынка выкупа контрактов, следите за новостями. Мы уже видели, как Брэдли Бил («Клипперс»), Лиллард («Блэйзерс»), Эйтон («Лейкерс»), Смарт («Лейкерс») и Джордан Кларксон («Никс») нашли новые команды после заключения сделок выкупа, а теперь пятикратный участник Матча всех звезд Кевин Лав активно изучает возможные способы покинуть «Юту» после того, как «Майами» обменял его в «Джаз» в рамках трехсторонней сделки по Норману Пауэллу», – пишет инсайдер Марк Стейн.