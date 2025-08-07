Лука Дончич о неучастии Нибо и Чанчара в Евробаскете: «Забавно, что «Лейкерс» позволяют играть за сборную, а «Милан» – нет»

Лука Дончич раскритиковал «Милан» за решение не отпускать игроков в сборную.

Итальянский «Милан» отказался отпустить Джоша Нибо и Влатко Чанчара в сборную Словении для участия в Евробаскете-2025.

«Я совершенно не виню игроков. Насколько я понимаю, это клуб не отпустил их. Забавно, что такой клуб, как «Лейкерс», позволяет мне играть за сборную, а такой, как «Милан» – нет.

Мне лучше не вмешиваться в эту ситуацию, но считаю, что окончательное решение должен принимать сам игрок. Это всего лишь мое мнение, но на самом деле эти двое ни в чем не виноваты», – разыгрывающий сборной Словении и «Лейкерс».