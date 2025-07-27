Шакил О’Нил назвал 10 лучших центровых в истории НБА
Шакил О’Нил поставил себя на 2-е место в Топ-10 центровых в истории НБА.
Четырехкратный чемпион НБА Шакил О’Нил опубликовал свой личный рейтинг десяти лучших центровых в истории лиги.
Топ-10 центровых в истории НБА по версии Шакила О’Нила:
Шакил О’Нил
Билл Расселл
Дэвид Робинсон
Мозес Мэлоун
Патрик Юинг
Джордж Майкан
Да
Нет
Его нужно считать за два
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: соцсети Шакила О’Нила
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