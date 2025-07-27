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Шакил О’Нил назвал 10 лучших центровых в истории НБА

Шакил О’Нил поставил себя на 2-е место в Топ-10 центровых в истории НБА.

Четырехкратный чемпион НБА Шакил О’Нил опубликовал свой личный рейтинг десяти лучших центровых в истории лиги.

Топ-10 центровых в истории НБА по версии Шакила О’Нила:

  1. Карим Абдул-Джаббар

  2. Шакил О’Нил

  3. Уилт Чемберлен

  4. Билл Расселл

  5. Хаким Оладжувон

  6. Дэвид Робинсон

  7. Никола Йокич

  8. Мозес Мэлоун

  9. Патрик Юинг

  10. Джордж Майкан

Чемпионство «Лейкерс» в «Пузыре» со звездочкой?692 голоса
ДаДэрил Мори
НетЛейкерс
Его нужно считать за дваЛеброн Джеймс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: соцсети Шакила О’Нила
logoШакил О′Нил
logoДэвид Робинсон
logoБилл Расселл
logoКарим Абдул-Джаббар
logoДжордж Майкан
logoУилт Чемберлен
logoНБА
logoПатрик Юинг
logoХаким Оладжувон
logoМозес Мэлоун
logoНикола Йокич
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