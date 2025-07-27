Шакил О’Нил назвал 10 лучших центровых в истории НБА

Шакил О’Нил поставил себя на 2-е место в Топ-10 центровых в истории НБА.

Четырехкратный чемпион НБА Шакил О’Нил опубликовал свой личный рейтинг десяти лучших центровых в истории лиги. Топ-10 центровых в истории НБА по версии Шакила О’Нила: Карим Абдул-Джаббар Шакил О’Нил Уилт Чемберлен Билл Расселл Хаким Оладжувон Дэвид Робинсон Никола Йокич Мозес Мэлоун Патрик Юинг Джордж Майкан