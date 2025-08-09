На Рождество «Лейкерс» сыграют с «Хьюстоном», «Сперс» – с «Оклахомой»

Стали известны участники рождественских матчей.

Как сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания, в рамках регулярного чемпионата НБА в этот день встретятся «Лейкерс» и «Хьюстон», «Сан-Антонио » и «Оклахома», «Даллас » и «Голден Стэйт», «Миннесота» и «Денвер», а также «Кливленд» и «Нью-Йорк».

В первый день нового сезона (21 октября 2025 года) «Лейкерс » примут «Голден Стэйт», «Оклахома» сыграет с «Хьюстоном ».