На Рождество «Лейкерс» сыграют с «Хьюстоном», «Сперс» – с «Оклахомой»
Стали известны участники рождественских матчей.
Как сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания, в рамках регулярного чемпионата НБА в этот день встретятся «Лейкерс» и «Хьюстон», «Сан-Антонио» и «Оклахома», «Даллас» и «Голден Стэйт», «Миннесота» и «Денвер», а также «Кливленд» и «Нью-Йорк».
В первый день нового сезона (21 октября 2025 года) «Лейкерс» примут «Голден Стэйт», «Оклахома» сыграет с «Хьюстоном».
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети инсайдера ESPN Шэмса Чарании
