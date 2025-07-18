Чемпион НБА Брин Форбс продолжит карьеру в греческом «Арисе»

Брин Форбс переехал в Европу.

31-летний американский защитник (188 см) помог «Бакс» выиграть чемпионат в 2021 году, выйдя на паркет в 20 матчах плей-офф.

После этого игрок несколько раз менял команды, а потом дважды (в 2023 и 2024 годах) обвинялся в домашнем насилии.

В последний раз он выходил на паркет НБА в феврале 2023 года за «Миннесоту».

Форбс провел 7 сезонов в лиге, отыграв 431 матч в «регулярках» и набирая 8,8 очка за 19,9 минуты в среднем при 41% точности из-за дуги.

Новым клубом баскетболиста станет греческий «Арис ». Форбс примет участие в национальном чемпионате и Еврокубке.