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Богдан Карайчич станет главным тренером «Ариса»

Богдан Карайчич возглавит «Арис».

40-летний сербский специалист станет новым главным тренером греческого «Ариса». Стороны согласовали условия контракта, официально о назначении будет объявлено в ближайшее время.

Карайчич был первым ассистентом Желько Обрадовича в «Партизане» и возглавил команду в Сербской лиге после дисквалификации Обрадовича, приведя ее к первому чемпионскому титулу после большого перерыва.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
Богдан Карайчич
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Желимир Обрадович
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