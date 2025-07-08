Богдан Карайчич станет главным тренером «Ариса»
Богдан Карайчич возглавит «Арис».
40-летний сербский специалист станет новым главным тренером греческого «Ариса». Стороны согласовали условия контракта, официально о назначении будет объявлено в ближайшее время.
Карайчич был первым ассистентом Желько Обрадовича в «Партизане» и возглавил команду в Сербской лиге после дисквалификации Обрадовича, приведя ее к первому чемпионскому титулу после большого перерыва.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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