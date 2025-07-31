Несколько команд-претендентов следят за ситуацией с Крисом Миддлтоном
Команды-претенденты интересуются Крисом Миддлтоном.
Несколько команд, претендующих на чемпионство, следят за будущим Криса Миддлтона в «Вашингтоне», сообщает репортер Эван Сайдери.
Учитывая истекающий контракт на 33,3 миллиона долларов и большую историю травм форварда, команды не готовы предложить значительную компенсацию при его обмене.
Ожидается, что «Уизардс» выкупят контракт Миддлтона.
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Его нужно считать за два
Опубликовал: Геннадий Ильин
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