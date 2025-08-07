Энтони Гилл подпишет новый однолетний контракт с «Вашингтоном»

Энтони Гилл останется в «Вашингтоне».

«Уизардс» заключили новый контракт на один год с тяжелым форвардом Энтони Гиллом (32 года, 203 см).

Гилл провел в составе «Вашингтона » последние пять сезонов. До этого он выступал за подмосковные «Химки» с 2017 по 2020 год.

В прошедшем сезоне Гилл набирал 2,6 очка и 1,3 подбора в среднем за встречу.