Энтони Гилл подпишет новый однолетний контракт с «Вашингтоном»
Энтони Гилл останется в «Вашингтоне».
«Уизардс» заключили новый контракт на один год с тяжелым форвардом Энтони Гиллом (32 года, 203 см).
Гилл провел в составе «Вашингтона» последние пять сезонов. До этого он выступал за подмосковные «Химки» с 2017 по 2020 год.
В прошедшем сезоне Гилл набирал 2,6 очка и 1,3 подбора в среднем за встречу.
