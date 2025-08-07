8

Энтони Гилл подпишет новый однолетний контракт с «Вашингтоном»

Энтони Гилл останется в «Вашингтоне».

«Уизардс» заключили новый контракт на один год с тяжелым форвардом Энтони Гиллом (32 года, 203 см).

Гилл провел в составе «Вашингтона» последние пять сезонов. До этого он выступал за подмосковные «Химки» с 2017 по 2020 год.

В прошедшем сезоне Гилл набирал 2,6 очка и 1,3 подбора в среднем за встречу.

Вы дали бы Де’Аарону Фоксу максимальный контракт?2782 голоса
ДаСан-Антонио
НетНБА
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Майкла Скотто в соцсети X
logoВашингтон
logoЭнтони Гилл
logoНБА
переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ришон Холмс заключил соглашение с «Панатинаикосом»
5 августа, 18:46
«Вашингтон» отчислил Джейлена Мартина
5 августа, 05:08
Несколько команд-претендентов следят за ситуацией с Крисом Миддлтоном
331 июля, 20:54
Подпольный покер-клуб и израильская мафия: экс-звезда НБА Гилберт Аренас встрял в громкий скандал 🤯
1231 июля, 19:10
Главные новости
Никола Йокич набрал 23 очка и 19 подборов в товарищеском матче против сборной Греции
13 минут назадВидео
Маркус Моррис расплатился с долгами перед казино, обвинения против него сняты
48 минут назад
Женская НБА. «Индиана» разгромила «Чикаго», «Голден Стэйт» разобрался с «Лос-Анджелесом»
сегодня, 04:14
ЧЕ-2025. Девушки (U20). 1/2 финала. Литва выиграла у Швеции в овертайме, Испания победила Италию
1вчера, 21:30
ЧМ-2027. Предквалификация. Украина выиграла у Словакии, Хорватия разгромила Данию и другие результаты
1вчера, 20:28
Обрад Фимич: «Алексей Швед намерен играть еще минимум два сезона. Ведем переговоры с «Зенитом»
3вчера, 19:04
Товарищеские матчи. Сербия обыграла Грецию благодаря 23+19 от Йокича, Италия встречается с Латвией
3вчера, 18:54
Ник Райт: «Весьма вероятно, что у Луки Дончича не будет партнера по команде лучше, чем Леброн Джеймс»
24вчера, 17:57
Майк Мускала станет ассистентом главного тренера «Финикса»
3вчера, 16:50
Боб Кузи: «Джейлен Браун не выведет «Селтикс» на землю обетованную»
4вчера, 16:03
Ко всем новостям
Последние новости
Ожидается, что НБА объявит полное расписание сезона-2025/26 на следующей неделе
сегодня, 04:38
Иффе Лундберг, Айзейя Майк и Франк Ниликина могут покинуть «Партизан»
вчера, 20:41
«Партизан» – главный претендент на Мо Бамбу в Евролиге
вчера, 20:34
Ришон Холмс о переходе в «Панатинаикос»: «Я приехал сюда побеждать»
вчера, 19:25
Лука Дончич пропустит второй товарищеский матч против Германии
вчера, 19:16
Андрей Кириленко: «Сборная России должна играть на регулярной основе, чтобы быть в тонусе»
1вчера, 18:35
Пабло Ласо может сменить Серджо Скариоло на посту главного тренера сборной Испании
вчера, 18:26
Криступас Жемайтис стал игроком «Манисы»
вчера, 17:44
Стивен Инок подписал контракт с «Арисом»
вчера, 17:34
«Клипперс» подписали Патрика Болдуина и Тайтая Вашингтона в тренировочный лагерь
3вчера, 17:12