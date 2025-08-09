0

Защитницы «Индианы» Сидни Колсон и Эйри Макдональд пропустят остаток сезона из-за травм

«Фивер» лишились двух игроков.

Во вчерашнем проигранном матче против «Финикса» (65:90) баскетболистки «Индианы» Сидни Колсон и Эйри Макдональд получили травмы, которые не позволили им продолжить встречу и завершили для них сезон.

Колсон порвала переднюю крестообразную связку в первой четверти, а Макдональд сломала кость в правой стопе в заключительной 10-минутке.

В предстоящем воскресном матче против «Чикаго» у «Фивер» будет доступно только девять игроков, и ни одного чистого разыгрывающего.

Сидни Колсон, двукратная чемпионка женской НБА в составе «Лас-Вегаса», присоединилась к «Индиане» в межсезонье. В этом сезоне она в среднем набирала 2,4 очка, 2 передачи и 0,5 перехвата за 13,5 минут на паркете.

Эйри Макдональд изначально была подписана как замена травмированной Кларк, а в конце июня получила контракт до конца сезона после ухода Деванны Боннер. Макдональд приняла участие в 20 матчах «Фивер» (13 – в старте), в среднем набирая 9,8 очка, 4,7 передачи и 1,3 перехвата за игру.

Команда уже большую часть сезона проводит без своей звезды Кейтлин Кларк, которая сыграла лишь в 13 матчах из-за проблем с мышцами бедра и паха. Кларк не выходила на площадку с 15 июля, и сроки ее возвращения неизвестны.

Вы дали бы Де’Аарону Фоксу максимальный контракт?3055 голосов
ДаСан-Антонио
НетНБА
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoженская НБА
травмы
logoКейтлин Кларк
logoИндиана
Эйри Макдональд
Сидни Колсон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Женская НБА. 29 очков и 12 подборов Эйжи Уилсон помогли «Лас-Вегасу» справиться с «Сиэтлом», «Миннесота» обыграла «Вашингтон» и другие результаты
29 августа, 04:16
Ник Райт: «Хватит кидать секс-игрушки на площадку, это просто отвратительно»
128 августа, 21:58
Четвертый дилдо за неделю бросили на площадку в матче женской НБА. Букмекеры принимают ставки на следующий бросок
78 августа, 14:26
Главные новости
Яннис Адетокумбо не участвует в матчах сборной Греции из-за неоплаченной страховки (SDNA)
140 минут назад
Стив Керр об уходе Майкла Джордана в бейсбол: «Для «Буллс» это было плохо, но для меня – хорошо»
сегодня, 09:21
Егор Дёмин: «Одна из моих основных целей – это постараться вернуть должное внимание и уважение к российскому баскетболу»
15сегодня, 08:46
Команда лодки Майкла Джордана выиграла 389 тысяч долларов и заняла второе место, поймав 32-килограммового белого марлина на рыболовном турнире
10сегодня, 08:15Видео
Руи Хатимура потренировался с бойцами сумо
10сегодня, 07:34Видео
Кевин Дюрэнт о титуле «Оклахомы»: «Прошло 10 лет, давно пора было им выиграть хоть один, лол»
7сегодня, 07:10
Макси Клебер вколотил «мельницу» на тренировке
9сегодня, 06:36Видео
Джимми Батлер провел мастер-класс в маске Бадди Хилда
3сегодня, 06:06Видео
«Хьюстон» может предложить Кевину Дюрэнту 2-летнее продление на 100 миллионов долларов
4сегодня, 05:41
Огромная толпа болельщиков заполнила все этажи ТЦ на встрече с Джеймсом Харденом в Китае
3сегодня, 05:17Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеские матчи. Финляндия сыграет с Бельгией
сегодня, 09:00
«Бостон» расторг двусторонний контракт с Майлзом Норрисом
вчера, 21:38
Игроки «Оклахомы» собрались на свадьбе Алекса Карузо
10вчера, 21:02Видео
Болельщики в Шанхае устроили теплый прием Джейлену Уильямсу
вчера, 20:49Видео
Фрэнк Мэйсон стал игроком «Лиможа»
1вчера, 18:43
«Юта» планирует сохранить Джорджа Ньянга
вчера, 17:10
«Виллербан» подписал контракт с Глинном Уотсоном
вчера, 15:30
Скотти Пиппен-младший: «Этот сезон будет для меня очень важным»
7вчера, 14:42
Томас Димша подписал контракт с ПАОКом
вчера, 13:26
Ришон Холмс: «Мне выпал шанс играть в баскетбол в Греции… Бог делает даже больше, чем можно себе представить»
вчера, 12:21