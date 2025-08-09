Защитницы «Индианы» Сидни Колсон и Эйри Макдональд пропустят остаток сезона из-за травм

«Фивер» лишились двух игроков.

Во вчерашнем проигранном матче против «Финикса» (65:90) баскетболистки «Индианы» Сидни Колсон и Эйри Макдональд получили травмы, которые не позволили им продолжить встречу и завершили для них сезон.

Колсон порвала переднюю крестообразную связку в первой четверти, а Макдональд сломала кость в правой стопе в заключительной 10-минутке.

В предстоящем воскресном матче против «Чикаго» у «Фивер» будет доступно только девять игроков, и ни одного чистого разыгрывающего.

Сидни Колсон, двукратная чемпионка женской НБА в составе «Лас-Вегаса», присоединилась к «Индиане» в межсезонье. В этом сезоне она в среднем набирала 2,4 очка, 2 передачи и 0,5 перехвата за 13,5 минут на паркете.

Эйри Макдональд изначально была подписана как замена травмированной Кларк, а в конце июня получила контракт до конца сезона после ухода Деванны Боннер. Макдональд приняла участие в 20 матчах «Фивер» (13 – в старте), в среднем набирая 9,8 очка, 4,7 передачи и 1,3 перехвата за игру.

Команда уже большую часть сезона проводит без своей звезды Кейтлин Кларк, которая сыграла лишь в 13 матчах из-за проблем с мышцами бедра и паха. Кларк не выходила на площадку с 15 июля, и сроки ее возвращения неизвестны.