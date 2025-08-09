12

Ник Райт: «Хватит кидать секс-игрушки на площадку, это просто отвратительно»

Эксперт раскритиковал граждан, бросающих секс-игрушки на паркеты женской НБА.

«Я просто хочу кое-что сказать самым тупым людям на планете: хватит кидать всякую херню на площадку во время матчей женской НБА. И я не ханжа, но это объективно отвратительно.

Если хотя бы на секунду задуматься, зачем вы швыряете это в женщин из лиги, то это уровень дешевых шуточек, над которыми покрутят пальцем у виска даже старшеклассники. И теперь это произошло уже три раза.

Не буду преувеличивать опасность. Вряд ли можно серьезно кого-то травмировать, но попадание будет явно болезненным. Важнее другое. Как гласит моя любимая присказка из «Сайнфелда»: «Мы живем в обществе». Неужели нельзя соблюсти элементарные нормы приличия и не вытворять такое?

Кидать секс-игрушки на площадку в лиге, где понятно какая сексуальная ориентация у большинства –  это особенно мерзко», – сказал Райт.

За последние недели инциденты с секс-игрушками произошли четыре раза. По информации USA Today, эта «традиция» зародилась среди людей, занимающихся криптовалютами. Они создали мем-койн под названием «Green Dildo Coin» в знак протеста против «токсичности» криптосообщества.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети Ника Райта
logoженская НБА
Ник Райт
происшествия
