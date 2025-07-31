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Софи Каннингем: «Тот, кто говорит, что Кейтлин Кларк не является лицом женской НБА, тупой как пробка»

Софи Каннингем нецензурно выразилась по поводу недооценки вклада Кейтлин Кларк.

Популярность баскетболистки всего за год оказала огромное влияние на развитие женской НБА.

«Меня просто выводит из себя, когда люди говорят, что она не является лицом лиги. Чего?!

У нас много отличных, известных игроков. Очень крутых персонажей. Не хочу никого принизить.

Но когда кто-то говорит, что Кларк не лицо лиги, что лига добралась бы до того же уровня без нее. Ты тупой как пробка, настоящий ###### идиот», – резко высказалась одноклубник Кларк.

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ДаДэрил Мори
НетЛейкерс
Его нужно считать за дваЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ClutchPoints
logoСофи Каннингем
logoКейтлин Кларк
logoженская НБА
Индиана жен
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