Рэпер Дидди планирует вернуться в «Мэдисон-сквер-гарден»
Дидди хочет снова посещать арену «Никс».
Адвокат рэпера Шона «Дидди» Комбса Марк Агнифило дал CBS News первое интервью после того, как музыкальный магнат был оправдан по федеральным обвинениям в сексуальной эксплуатации.
Говоря о планах Комбса на будущее, Агнифило отметил, что рэпер хочет снова выступать в «Мэдисон-сквер-гардене».
