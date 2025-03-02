Клэй Томпсон: «Дайана Таурази – одна из величайших баскетболисток в истории»
Клэй Томпсон прокомментировал завершение карьеры Дайаны Таурази.
«Дайана Таурази – одна из величайших баскетболисток в истории.
Шесть золотых олимпийских медалей. По-моему, трехкратная чемпионка женской НБА, побеждала за университет Коннектикут два или три раза. Так что я наблюдаю за Дайаной с тех пор, как был маленьким ребенком, и она одна из величайших баскетболисток всех времен. В этом нет никаких сомнений», – сказал защитник «Далласа».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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