Ожидается, что Остин Ривз подпишет новый контракт с «Лейкерс» на сумму больше 30 млн долларов в год

В лиге ожидают, что Остин Ривз будет получать более 30 млн долларов в год.

«Я думаю, что он будет получать более 30 миллионов долларов по следующему контракту», — заявил ESPN один из руководителей лиги, повторив слова нескольких источников из фронт-офиса.

И этот руководитель, и другие ожидают, что Ривз в конечном итоге останется в «Лейкерс» и закрепится в качестве долгосрочного напарника Луки Дончича в задней линии «Лейкерс» – в роли, которую ранее занимал Джейлен Брансон, а затем Кайри Ирвинг в «Далласе».

Атакующий защитник «Лейкерс» Остин Ривз может стать свободным агентом по окончании сезона-2025/26. В его действующем контракте есть опция игрока на сезон-2026/27 стоимостью 14,9 млн долларов.

Источник: ESPN.com
