Товарищеский матч. Россия уступила Египту, растеряв преимущество «+14»

Сборная России провела первый товарищеский матч с командой Египта.

Российская сборная уступила команде Египта со счетом 73:80, растеряв преимущество в 14 очков. Вторая встреча состоится во вторник, 5 августа.

Товарищеский матч

Гиза, Египет

Египет – Россия – 80:73 (20:17, 14:25, 16:18, 30:13)

ЕГИПЕТ : Амин (29), Эль-Генди (14).

РОССИЯ : Карпенко (15), Барашков (12), Щербенев (11), Лавренов (10), Чадов (9), Герасимов (6), Емченко (5), Беленицкий (3), Зайцев (2), Ищенко (0).

3 августа . 20.00

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.

В составе команды Зорана Лукича на товарищеские встречи со сборной Египта прилетели 14 российских баскетболистов: