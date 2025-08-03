Товарищеский матч. Россия уступила Египту, растеряв преимущество «+14»
Российская сборная уступила команде Египта со счетом 73:80, растеряв преимущество в 14 очков. Вторая встреча состоится во вторник, 5 августа.
Товарищеский матч
Гиза, Египет
Египет – Россия – 80:73 (20:17, 14:25, 16:18, 30:13)
ЕГИПЕТ: Амин (29), Эль-Генди (14).
РОССИЯ: Карпенко (15), Барашков (12), Щербенев (11), Лавренов (10), Чадов (9), Герасимов (6), Емченко (5), Беленицкий (3), Зайцев (2), Ищенко (0).
3 августа. 20.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
В составе команды Зорана Лукича на товарищеские встречи со сборной Египта прилетели 14 российских баскетболистов:
Тимофей Герасимов («Уралмаш», Екатеринбург, 28 лет, 197 см)
Владислав Емченко («Зенит», Санкт-Петербург, 25 лет, 194 см)
Иван Зайцев (ЦСКА, Москва, 21 год, 200 см)
Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань», Краснодар, 20 лет, 198 см)
Антон Карданахишвили («Уралмаш», 23 года, 195 см)
Владимир Карпенко (ЦСКА, 24 года, 192 см)
Александр Щербенев («Зенит», 24 года, 187 см)
Максим Барашков (МБА-МАИ, Москва, 27 лет, 200 см)
Михаил Беленицкий (УНИКС, Казань, 22 года, 204 см)
Антон Квитковских («Локомотив-Кубань», 24 года, 201 см)
Александр Чадов (ЦСКА, 23 года, 202 см)
Захар Лавренов (ЦСКА-2, Москва, 19 лет, 207 см)
Максим Огарков (МБА-МАИ, 19 лет, 208 см)
Илья Фролов («Реал», Испания, 17 лет, 210 см)