«Даллас» – главный претендент на Леброна Джеймса в случае его ухода из «Лейкерс». «Кливленд» – 2-й, «Майами» – 3-й у букмекеров

Леброн Джеймс может покинуть «Лейкерс» после предстоящего сезона.

Ранее инсайдер Марк Стейн сообщил, что «Лос-Анджелес» позволит 40-летнему баскетболисту уйти после сезона-2025/26.

Букмекеры считают «Даллас» главным претендентом на Джеймса в случае его ухода из «Лейкерс» за 3.50. На переход в «Кливленд» дают коэффициент 6.00, в «Майами» – 15.00.

Следующий клуб Леброна Джеймса:

1. «Даллас» – 3.50

2. «Кливленд» – 6.00

3. «Майами» – 15.00

4-5. «Клипперс» – 20.00

4-5. «Нью-Йорк» – 20.00