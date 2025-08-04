«Даллас» – главный претендент на Леброна Джеймса в случае его ухода из «Лейкерс». «Кливленд» – 2-й, «Майами» – 3-й у букмекеров
Леброн Джеймс может покинуть «Лейкерс» после предстоящего сезона.
Ранее инсайдер Марк Стейн сообщил, что «Лос-Анджелес» позволит 40-летнему баскетболисту уйти после сезона-2025/26.
Букмекеры считают «Даллас» главным претендентом на Джеймса в случае его ухода из «Лейкерс» за 3.50. На переход в «Кливленд» дают коэффициент 6.00, в «Майами» – 15.00.
Следующий клуб Леброна Джеймса:
1. «Даллас» – 3.50
2. «Кливленд» – 6.00
3. «Майами» – 15.00
4-5. «Клипперс» – 20.00
4-5. «Нью-Йорк» – 20.00
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
