Кайри Ирвинг вспомнил, как Лука Дончич набрал 24 очка за 3 минуты через Гранта Уильямса на тренировке

Ирвинг рассказал о том, как Дончич доминирует даже в двустронках.

«Когда я был в «Бруклине», Лука выдал нам 38+12+12. Вот у кого надо учиться. А на тренировках он показывает что-то вроде 60+18+18. Я видел, как он набросал кое-кому 24 очка за 3 минуты», – заявил баскетболист.

Хотя Ирвинг не назвал имя защитника, против кого Дончич так разошелся, из комментария ассистента генменеджера «Мэвс» Майкла Финли следует, что этим игроком был Грант Уильямс .

«Однажды на тренировке один из наших игроков, не буду называть имени… но это был Грант Уильямс, решил вывести Луку из себя. Он думал, что Лука не был готов к тренировке.

Короче говоря, у нас была двусторонка, и он трепался с Лукой все время. В конце концов, Лука сказал: «Окей». И, поверьте мне, он самолично сделал рывок 26:6. Спросите кого угодно – я не преувеличиваю. Показал все, что у него есть в репертуаре. Молча, в одно лицо», – вспомнил Финли.