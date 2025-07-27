Кайри Ирвинг вспомнил, как Лука Дончич набрал 24 очка за 3 минуты через Гранта Уильямса на тренировке
«Когда я был в «Бруклине», Лука выдал нам 38+12+12. Вот у кого надо учиться. А на тренировках он показывает что-то вроде 60+18+18. Я видел, как он набросал кое-кому 24 очка за 3 минуты», – заявил баскетболист.
Хотя Ирвинг не назвал имя защитника, против кого Дончич так разошелся, из комментария ассистента генменеджера «Мэвс» Майкла Финли следует, что этим игроком был Грант Уильямс.
«Однажды на тренировке один из наших игроков, не буду называть имени… но это был Грант Уильямс, решил вывести Луку из себя. Он думал, что Лука не был готов к тренировке.
Короче говоря, у нас была двусторонка, и он трепался с Лукой все время. В конце концов, Лука сказал: «Окей». И, поверьте мне, он самолично сделал рывок 26:6. Спросите кого угодно – я не преувеличиваю. Показал все, что у него есть в репертуаре. Молча, в одно лицо», – вспомнил Финли.