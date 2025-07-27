  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кайри Ирвинг вспомнил, как Лука Дончич набрал 24 очка за 3 минуты через Гранта Уильямса на тренировке
16

Кайри Ирвинг вспомнил, как Лука Дончич набрал 24 очка за 3 минуты через Гранта Уильямса на тренировке

Ирвинг рассказал о том, как Дончич доминирует даже в двустронках.

«Когда я был в «Бруклине», Лука выдал нам 38+12+12. Вот у кого надо учиться. А на тренировках он показывает что-то вроде 60+18+18. Я видел, как он набросал кое-кому 24 очка за 3 минуты», – заявил баскетболист.

Хотя Ирвинг не назвал имя защитника, против кого Дончич так разошелся, из комментария ассистента генменеджера «Мэвс» Майкла Финли следует, что этим игроком был Грант Уильямс.

«Однажды на тренировке один из наших игроков, не буду называть имени…  но это был Грант Уильямс, решил вывести Луку из себя. Он думал, что Лука не был готов к тренировке.

Короче говоря, у нас была двусторонка, и он трепался с Лукой все время. В конце концов, Лука сказал: «Окей». И, поверьте мне, он самолично сделал рывок 26:6. Спросите кого угодно – я не преувеличиваю. Показал все, что у него есть в репертуаре. Молча, в одно лицо», – вспомнил Финли.

Чемпионство «Лейкерс» в «Пузыре» со звездочкой?689 голосов
ДаДэрил Мори
НетЛейкерс
Его нужно считать за дваЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Fadeaway World
logoЛука Дончич
logoДаллас
logoНБА
logoГрант Уильямс
logoКайри Ирвинг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Руководитель «Далласа» об обмене Луки Дончича: «Когда вы обмениваете по-настоящему великого игрока, это всегда больно»
926 июля, 15:52
Лука Дончич продемонстрировал свою подтянутую физическую форму и забросил с центра площадки
3026 июля, 05:42Видео
Лука вас услышал. Этим летом делает все, чтобы больше не быть Пончичем
7025 июля, 07:24
Главные новости
«Нью-Йорк» все еще проявляет «сильный» интерес к Бену Симмонсу
7 минут назад
Девонте Грэм скоро будет объявлен игроком «Црвены Звезды»
141 минуту назад
«Клипперс» стали самой возрастной командой в истории НБА
7сегодня, 17:45
Крис Пол расчувствовался от оваций болельщиков «Клипперс»
сегодня, 17:34Видео
Чед Очосинко может заменить Шэннона Шарпа в программе First Take на ESPN
сегодня, 17:02
Женская НБА. «Вашингтон» встретится с «Голден Стэйт»
сегодня, 16:41
«Голден Стэйт» не заинтересован в приобретении Диллона Брукса в рамках обмена Джонатана Куминги
9сегодня, 16:36
«Бруклин» проведет домашний предсезонный матч против «Хапоэля Иерусалим»
3сегодня, 16:17
Рич Пол о слухах про обмен Леброна Джеймса: «У парня есть пункт о запрете обмена. Точка»
6сегодня, 15:40
ЧЕ-2025. Юноши (U18). 1/4 финала. Франция выиграла у Словении, Италия сыграет с Сербией и другие матчи
1сегодня, 15:33Live
Ко всем новостям
Последние новости
Брайс Браун перешел в «Ульм»
18 минут назад
О Джи Ануноби: «Возможно, в будущем подумаю о выступлении за сборную Великобритании»
сегодня, 15:58
Антон Квитковских о победе над сборной Ирана: «Разобрали ошибки, изменили психологический подход»
сегодня, 15:21
Джозайя-Джордан Джеймс подписал 2-летний контракт с «Хапоэлем Иерусалим»
сегодня, 15:05
Андрей Кириленко: «С точки зрения опыта две игры с командой Ирана были очень полезны»
сегодня, 13:55
ФИБА может снять с «Самары» запрет на регистрацию новых игроков через три недели
сегодня, 13:44
«Фенербахче», «Олимпиакос» и «Маккаби Тель-Авив» интересуются Джонни Джузэнгом
сегодня, 13:21
«Енисей» сообщил о подписании центрового Егора Ванина
сегодня, 11:26Фото
Данило Галлинари вывел «Баямон» в финал чемпионата Пуэрто-Рико, но обещает приехать на Евробаскет
сегодня, 11:15
Джордон Варнадо перешел из «Промитеаса» в «Бней Герцлия»
сегодня, 10:25Фото